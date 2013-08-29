叙利亚和美联储因素降低美元下行风险 空头恐被逼仓

路透纽约8月28日 - 过去一个月间，外汇市场上的对冲基金以及其他投机参与者，对美元的态度已经变为防守，但在美元下跌空间看似益发有限之际，这种看空趋势可能是具有风险的押注。

投机人士在一个多月来积极解除做多美元的押注，这或许能使美元避免激烈的下跌走势。投机客在每天的汇市交易活动中拥有巨大影响力。

他们之前曾积累美元期货的多仓，但近来持续减仓。随着多仓规模变小，美元的卖压也逐渐削减。

美国经济数据弱于预期，增添了关于美国联邦储备委员会(美联储,FED)何时缩减货币刺激的不确定性。这已导致美元近几周来走低。

但过去几天来，在市场对西方国家将出兵打击叙利亚的担忧之下，美元再次证明了其避险货币地位。另外仍有很多人预期美联储几周后就会开始削减购债措施，这也使美元得到支撑。

商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，在8月20日止的当周，美元的净多头仓位连续第五周缩窄，至大约135.4亿美元。

这是6月底以来最小的净多仓规模，远低于5月底达到的年内高点440亿美元。

最大的转变在于欧元兑美元的仓位。自7月初以来，所谓的非商业交易者，主要是对冲基金，对欧元兑美元从净做空65亿美元变为净做多62亿美元，为此类投资者自2011年7月以来最大的欧元做多规模。在芝加哥商业交易所(CME)的外汇期货和期权衍生品未平仓仓位中，欧元兑美元以高于530亿美元的规模在各货币对中排名第一。

“近来大家积极做多欧元，但我预期未来几周欧元多头就会开始倒霉，”芝加哥RJO Futures的资深商品经纪人Matthew Schilling说。

“如果美联储开始缩减刺激政策，美元应该会开启新一轮牛市，”他表示，“关于美联储缩减刺激的疑问推动了做多欧元的交易，如果这个问题得到解答，做多欧元的趋势将会扭转。”

美联储看来似乎已准备开始缩减超宽松货币政策。上周公布的美联储7月会议记录对于缩减时机并未透露什么线索，但也无法打消外界预期下个月将调整政策的看法。

8月的一项路透调查中，认为美联储9月会议将宣布缩减量化宽松(QE3)计划的受访者，与认为今年稍晚宣布的受访者，各占一半。

美元指数8月20日跌至两个月低点。欧元同日触及六个月高点。

梅隆资本管理公司执行董事及资产配置研究主管Anjun Zhou指出，梅隆公司过去一个月持续买进美元，采取“十分明显”超配立场，同时作空欧元。

“美联储撤回流动性的决定将十分有利美元，”Zhou指出。Zhou所属的团队负责管理约330亿美元资产。

“等到美联储真的宣布缩减计划，这将会因为他们对经济复苏更有信心，因此美元也将随着美国经济成长加速而受惠。”

于此同时，在选择权市场上，一个月期风险逆转指标显示，投资人买进防范欧元下跌风险的避险，偏向欧元卖权的程度升高。这是投资人预期未来一个月欧元走软的讯号。

欧元在8月15日升破一道重要长线阻力位，“但后续跟进涨势非常小”RBC Capital Markets首席技术分析师George Davis称。

“这显示市场可能不放心继续推高欧元，”他指出。“尽管美国利率近来上扬，美元却未能录得像样的涨幅，我觉得很意外。”

但Merk Investments公司投资长Axel Merk从去年8月开始买进欧元，因为“美国情况并未像某些人说得那么好，而欧元区也不像某些人说得那么糟。”

“当美联储还在讨论缩减量化宽松，欧洲央行已经在收回流动性。这并非刻意所为，但银行陆续提前偿还向欧洲央行借的钱，”他称。

另一方面，日圆及澳元兑美元拥有最大空仓，最近一周净空仓分别为92亿美元及57亿美元。

“市场仍偏向持有美元，而且选择性地集中于日圆、澳元及英镑，”Faros Trading执行董事Brad Bechtel称。(完)

(编译 隋芬/蔡美珍；审校 李婷仪/张荻)

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