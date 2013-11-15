独家：阿萨德的小圈子大发国难财

路透伦敦11月14日 -贸易消息人士和叙利亚反对派称，在经历数月的粮食供应接近中断后，粮食重又开始流入叙利亚，而阿萨德的一些盟友则从粮食交易中赚得盆满钵满。

叙利亚内战仍在继续，而该国今年小麦收成为30年来最差，阿萨德一直在努力补充粮食供应。

贸易消息人士称，借助幌子公司和航运渠道，一个周密的商业和物流网络悄然形成，其目的不仅是为了采购粮食，而且还为了给阿萨德的小圈子谋取暴利。

消息人士称，通过中间人参与这些贸易的，包括阿萨德的表兄弟马克鲁夫（RamiMakhlouf），以及国际制裁名单上的贾布尔（Ayman Jaber）。

一名消息人士说：“（阿萨德）政权的核心人物创立了幌子公司，利用航运渠道将粮食运入叙利亚。这个生意利润极大，每个参与其中的人都有利可图。”

“当然，这些人是隐在背后的，书面记录上并无多少踪迹可寻。但这确实在发生，并且在不断发展。”

记者未能联系到马克鲁夫和贾布尔置评。

阿萨德大学同学诺尔（Ayman AbdelNour）曾担任阿萨德顾问，他在2007年离开了叙利亚，目前在反对派阵营。他说，阿萨德小圈子的成员在经济中扮演重要角色。

诺尔说：“正是他们在撑着阿萨德往前走。政府没有了收入，没人缴税，他们现在也不出口石油。这是生死之战，他们现在不放过任何机会。”

诺尔说，这个关系网络在欧洲和中东尤其是黎巴嫩活动，为相关粮食贸易提供便利。

风险咨询公司Maplecroft的TorbjornSoltvedt说：“建立可靠的初级大宗商品供应渠道，譬如粮食和燃料，对阿萨德政权击败反对派是至关重要的。”

“而控制着叙利亚经济的精英团体，尤其强烈地希望能振兴经济，以降低内战带来的经济损失。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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