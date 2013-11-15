独家：阿萨德的小圈子大发国难财

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦11月14日 - 贸易消息人士和叙利亚反对派称，在经历数月的粮食供应接近中断后，粮食重又开始流入叙利亚，而阿萨德的一些盟友则从粮食交易中赚得盆满钵满。
叙利亚内战仍在继续，而该国今年小麦收成为30年来最差，阿萨德一直在努力补充粮食供应。
贸易消息人士称，借助幌子公司和航运渠道，一个周密的商业和物流网络悄然形成，其目的不仅是为了采购粮食，而且还为了给阿萨德的小圈子谋取暴利。
消息人士称，通过中间人参与这些贸易的，包括阿萨德的表兄弟马克鲁夫（Rami Makhlouf），以及国际制裁名单上的贾布尔（Ayman Jaber）。
一名消息人士说：“（阿萨德）政权的核心人物创立了幌子公司，利用航运渠道将粮食运入叙利亚。这个生意利润极大，每个参与其中的人都有利可图。”
“当然，这些人是隐在背后的，书面记录上并无多少踪迹可寻。但这确实在发生，并且在不断发展。”
记者未能联系到马克鲁夫和贾布尔置评。
阿萨德大学同学诺尔（Ayman Abdel Nour）曾担任阿萨德顾问，他在2007年离开了叙利亚，目前在反对派阵营。他说，阿萨德小圈子的成员在经济中扮演重要角色。
诺尔说：“正是他们在撑着阿萨德往前走。政府没有了收入，没人缴税，他们现在也不出口石油。这是生死之战，他们现在不放过任何机会。”
诺尔说，这个关系网络在欧洲和中东尤其是黎巴嫩活动，为相关粮食贸易提供便利。
风险咨询公司Maplecroft的Torbjorn Soltvedt说：“建立可靠的初级大宗商品供应渠道，譬如粮食和燃料，对阿萨德政权击败反对派是至关重要的。”
“而控制着叙利亚经济的精英团体，尤其强烈地希望能振兴经济，以降低内战带来的经济损失。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)