叙利亚政府军向首都示威人群开火

民调显示勒庞在首轮投票中的领先优势增强 第二轮或落败
2月23日 - 路透巴黎2月23日 - 周四出炉的BVA-Salesforce民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在法国总统选举首轮投票中的领先优势增强，尽管她仍可能在第二轮选举以较大的差距被击败。
路透安曼2月21日电（记者 Khaled Yacoub Oweis）---叙利亚首都大马士革冲突持续蔓延，活动人士周二稍早称，政府军周一夜晚向示威人群开火，至少四人受伤。
叙利亚国内反抗活动已持续11个月，总统阿萨德称该活动为破坏分子所为，且仅发生于部分省份。然而，在过去一周里，大马士革也发生示威活动以及示威人群与安全部队的冲突。
尚无迹象表明国际社会能够找到解决叙利亚问题的外交方案。西方国家与阿拉伯联盟将於周五举行“叙利亚之友”会议，迫使阿萨德下台，俄罗斯与中国支持阿萨德的改革计划，叙利亚反对派则对改革不屑一顾。
叙利亚活动人士Abu Abdallah在电话中告诉路透：“数百名示威者聚集在Hajar al-Aswad社区主广场，载有安全部队和shabbiha（亲阿萨德的民兵组织）的车辆突然出现，开始向人群开火。”
他说受伤的四人已被带回各自家中接受治疗。
发布在YouTube上据称是拍摄于枪击发生之前的视频短片显示，一群人手持支持反对派占据的霍姆斯的标语，唱着“叙利亚年轻人正在为烈士流泪”，在Hajar al-Aswad地区游行。
在土耳其边境附近Kfar Tkharim地区的一个活动组织称，反对派伏击了一股政府军，击毙五名士兵，并抓捕两人。
反对派活动人士称，政府军周一炮击霍姆斯市Baba Amro地区，导致五人丧生。（完）
编译：张家伟 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
2月23日 - 路透巴黎2月23日 - 周四出炉的BVA-Salesforce民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在法国总统选举首轮投票中的领先优势增强，尽管她仍可能在第二轮选举以较大的差距被击败。
路透苏黎世2月22日 - 瑞士工程集团ABB周三表示，韩国子公司沦为“精密犯罪计划”的受害者，首要嫌犯就是该公司负责职业道德培训的高管。
路透巴黎2月22日 - 法国一位颇有影响力的中间派政治人士周三与独立总统候选人马克龙结成联盟，有可能增大后者在这场激烈角逐中的胜算。