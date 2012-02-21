叙利亚政府军向首都示威人群开火

路透安曼2月21日电（记者 Khaled Yacoub Oweis）---叙利亚首都大马士革冲突持续蔓延，活动人士周二稍早称，政府军周一夜晚向示威人群开火，至少四人受伤。

叙利亚国内反抗活动已持续11个月，总统阿萨德称该活动为破坏分子所为，且仅发生于部分省份。然而，在过去一周里，大马士革也发生示威活动以及示威人群与安全部队的冲突。

尚无迹象表明国际社会能够找到解决叙利亚问题的外交方案。西方国家与阿拉伯联盟将於周五举行“叙利亚之友”会议，迫使阿萨德下台，俄罗斯与中国支持阿萨德的改革计划，叙利亚反对派则对改革不屑一顾。

叙利亚活动人士Abu Abdallah在电话中告诉路透：“数百名示威者聚集在Hajar al-Aswad社区主广场，载有安全部队和shabbiha（亲阿萨德的民兵组织）的车辆突然出现，开始向人群开火。”

他说受伤的四人已被带回各自家中接受治疗。

发布在YouTube上据称是拍摄于枪击发生之前的视频短片显示，一群人手持支持反对派占据的霍姆斯的标语，唱着“叙利亚年轻人正在为烈士流泪”，在Hajar al-Aswad地区游行。

在土耳其边境附近Kfar Tkharim地区的一个活动组织称，反对派伏击了一股政府军，击毙五名士兵，并抓捕两人。

反对派活动人士称，政府军周一炮击霍姆斯市Baba Amro地区，导致五人丧生。（完）

编译：张家伟 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。