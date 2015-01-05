特写：赴叙利亚抗击“伊斯兰国”的外国人

图为叙利亚阿勒颇，透过墙洞看到的战斗前线。 REUTERS/Hosam Katan

路透叙利亚代里克1月5日（记者 Benedetta Argentieri） - 尽管是非法越过伊拉克-叙利亚边境，加拿大人彼得·道格拉斯（Peter Douglas）仍坚信自己是出于人道主义目的，为了帮助叙利亚人民。

越来越多的外国人避开当局、加入对抗伊斯兰国武装分子的斗争中，道格拉斯是其中一员。

这些战士中，很多人说自己是出于人道主义目的，但他们也说他们拿起武器为叙利亚人民战斗的决定不会被一些人认同。

“我想跟伊斯兰国战斗，尽管这可能是我做的最后一件事，”现年66岁、来自温哥华的道格拉斯在准备乘船穿越底格里斯河时说道。

“我知道自己还有10年，然后就开始得痴呆或是中风，因此我想做点好事，”他说道，但他也承认拿起武器对他来说是新的职业和工作。

预计已经有几十名西方人加入了库尔德武装，在叙利亚北部与伊斯兰国作战，他们来自美国、加拿大、德国和英国。

叙利亚库尔德武装YPG没有正式公布外国或“自由战士”的人数，专家称难以估计总人数。

美国国务院的数据显示，2012年以来加入伊斯兰国的外国人来自约90个国家，预计有1.6万人。与之相比，参与抗击伊斯兰国的外国人数量少得可怜。

联合国曾警告称，叙利亚和伊拉克的极端组织正在以“前所未有的规模”招募外国人，这些加入伊斯兰圣战的人可能“组成新移民社群的核心”，成为未来几年的威胁。

西方国家政府密切跟踪外国战士，但执法部门对加入伊斯兰国和库尔德武装的人做法是不同的。

英国首相卡梅伦明确表示，为库尔德人战斗和为伊斯兰国战斗存在本质区别。英国法律规定，加入外国战争并不一定违法，要看具体情况。

英军老兵雷德（Jamie Read）和休斯（James Hughes）上个月回到了英格兰，此前几个月为YPG战斗。他们称自己出于“人道主义目的”进行战斗，英国没有对他们采取任何行动。

“我们是去那里帮助无辜的人，并记录YPG对抗伊斯兰国，”26岁的休斯对汤森路透基金会说道，他曾在英军中服役五年。

“我们回国受到了热烈欢迎。所有人都认为我们是英雄。他们为我们感到骄傲。我还收到人们发来的数百条希望加入YPG的信息，”他说道，并表示计划未来几个月返回叙利亚。

但很多外国YGP战士担忧回国后的法律后果，因此希望继续匿名。

“我们的政府可能找我们的麻烦，”一名美国老兵说道。他在前往叙利亚YPG控制下的Rojava前确保他没有任何财务和法律问题。

很多人担忧国内媒体如何描述他们，希望澄清他们是志愿者而不是雇佣兵。他们表示去那里是因为认同这项事业，并没有拿钱。

很多人拥有一些军人经历，通过Facebook上的联络人加入了战斗。

意大利国际政治研究所的分析师维迪挪（Lorenzo Vidino）指出，外国战士可能会说他们加入对抗伊斯兰国的战斗是出于好的目的，但在军事上却无效。

“西方人加入YPG的数量很少，特别是与加入伊斯兰国的情况相比。伊斯兰国的招募机器更加厉害，从人数上就能看出来，”他对汤森路透基金会说道。

49岁的美国人帕克（Dean Parker）观看了辛贾尔屠杀的视频后加入。“我看到了镜头里孩子眼中的恐惧……我一生中从来没有这么深的感触，”他在邮件中写道。

11月和12月，一些在叙利亚的外国战士通过邮件和电话接受了采访，帕克是其中一位。

31岁的罗森博格（Gill Rosenberg）来自特拉维夫，她近期接受以色列广播公司（Israel Radio）采访时表示，决定加入YPG是出于人道主义和意识形态原因。

但并非所有外国战士的想法都是一样的。

来自威斯康星州的28岁美国老兵马特森（Jordan Matson）表示，他加入YPG的原因是逃避不喜欢的“平民”生活，他大概四个月前加入。

“这里所有的事情都合理了，”他对汤森路透基金会说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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