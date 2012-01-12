阿萨德誓言挫败外国阴谋家 承诺定会胜利

路透贝鲁特1月11日电(记者 Alistair Lyon)---叙利亚总统阿萨德周三发誓要挫败密谋结束他统治的"外国阴谋家"。一名法国记者成为叙利亚动乱中首个遇难的外国记者。

法国公共电视二台(France 2 TV)称："法国二台刚刚得知，记者吉勒斯·杰克尔(Gilles Jacquier)在霍姆斯市遇难。"报导未提到这名记者的遇难细节。

叙利亚国家电视台称，另有其余八人在该事件中遇难，并称此次事件为"恐怖组织"所为。

一名当时在场的比利时记者对路透表示，几枚迫击炮弹或手榴弹落在事发地点。

自3月份抗议活动发生後，叙利亚很快禁止多数外国媒体进入该国，但自阿盟观察团进入叙利亚後，现在有越来越多的记者获准入境。

法国总统萨科齐表示："吉勒斯·杰克尔只是在报导叙利亚暴力事件，履行他的记者职责。"

法国是西方国家中建议采取措施迫使阿萨德结束镇压活动的急先锋，且主张在叙利亚设立保护平民的区域。

早些时候，身穿黑色夹克、面带微笑的阿萨德在大马士革倭玛亚广场(Umayyad Square)向数以千计的支持者问好。

阿萨德的妻子和他的两个孩子也同他一起意外现身。

现年46岁的阿萨德称叙利亚正面临外国阴谋家的挑战。"我们将挫败他们和他们的计划。毫无疑问，我们将获得胜利。"（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务