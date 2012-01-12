阿萨德誓言挫败外国阴谋家 承诺定会胜利

香港前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月（更新版）
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透贝鲁特1月11日电(记者 Alistair Lyon)---叙利亚总统阿萨德周三发誓要挫败密谋结束他统治的"外国阴谋家"。一名法国记者成为叙利亚动乱中首个遇难的外国记者。
法国公共电视二台(France 2 TV)称："法国二台刚刚得知，记者吉勒斯·杰克尔(Gilles Jacquier)在霍姆斯市遇难。"报导未提到这名记者的遇难细节。
叙利亚国家电视台称，另有其余八人在该事件中遇难，并称此次事件为"恐怖组织"所为。
一名当时在场的比利时记者对路透表示，几枚迫击炮弹或手榴弹落在事发地点。
自3月份抗议活动发生後，叙利亚很快禁止多数外国媒体进入该国，但自阿盟观察团进入叙利亚後，现在有越来越多的记者获准入境。
法国总统萨科齐表示："吉勒斯·杰克尔只是在报导叙利亚暴力事件，履行他的记者职责。"
法国是西方国家中建议采取措施迫使阿萨德结束镇压活动的急先锋，且主张在叙利亚设立保护平民的区域。
早些时候，身穿黑色夹克、面带微笑的阿萨德在大马士革倭玛亚广场(Umayyad Square)向数以千计的支持者问好。
阿萨德的妻子和他的两个孩子也同他一起意外现身。
现年46岁的阿萨德称叙利亚正面临外国阴谋家的挑战。"我们将挫败他们和他们的计划。毫无疑问，我们将获得胜利。"（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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