袭击法兰西体育场的第三名炸弹客2013年底曾前往叙利亚--消息人士

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透巴黎12月9日 - 一名司法部门的消息人士周三称，11月13日袭击法兰西体育场的第三名自杀式炸弹袭击者曾在2013年底与一群年轻人前往叙利亚。该袭击者迄今身份未明。
该消息人士确认了《巴黎人日报》的一篇报告，但没有提供更多细节。据《巴黎人日报》，这群年轻人来自法国东部城市斯特拉斯堡，并在2014年春从叙利亚返回。
《巴黎人日报》报道称，这群年轻人中有七人之后已被捕入狱，上述自杀式炸弹袭击者不包括在内。
法兰西体育场发生的自杀式炸弹袭击是巴黎11月13日遭遇的系列袭击之一。巴黎恐袭案共造成130人死亡，“伊斯兰国”宣称负责。
袭击法兰西体育场的另外两名自杀式炸弹袭击者身份已被确认，分别是28岁的Samy Amimour，来自巴黎东北的德朗西，以及29岁的Ismail Omar Mostefai，来自巴黎西南的沙特尔。这两人已在袭击中死亡。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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