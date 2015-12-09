袭击法兰西体育场的第三名炸弹客2013年底曾前往叙利亚--消息人士

路透巴黎12月9日 - 一名司法部门的消息人士周三称，11月13日袭击法兰西体育场的第三名自杀式炸弹袭击者曾在2013年底与一群年轻人前往叙利亚。该袭击者迄今身份未明。

该消息人士确认了《巴黎人日报》的一篇报告，但没有提供更多细节。据《巴黎人日报》，这群年轻人来自法国东部城市斯特拉斯堡，并在2014年春从叙利亚返回。

《巴黎人日报》报道称，这群年轻人中有七人之后已被捕入狱，上述自杀式炸弹袭击者不包括在内。

法兰西体育场发生的自杀式炸弹袭击是巴黎11月13日遭遇的系列袭击之一。巴黎恐袭案共造成130人死亡，“伊斯兰国”宣称负责。

袭击法兰西体育场的另外两名自杀式炸弹袭击者身份已被确认，分别是28岁的Samy Amimour，来自巴黎东北的德朗西，以及29岁的Ismail Omar Mostefai，来自巴黎西南的沙特尔。这两人已在袭击中死亡。（完）