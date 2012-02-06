法国计划新提议对叙利亚加大制裁

路透巴黎2月5日电---法国外交部长周日称，该国将在未来几天团结所有反对叙利亚当前局势进展的国家，且在考虑对叙利亚政府施加新制裁。中国和俄罗斯稍早否决了联合国叙利亚问题决议草案。

法国总统萨科齐周六表示，该国正同阿拉伯及欧洲国家协商，组建叙利亚问题联络小组，以寻求解决叙利亚危机的方案。

法国外长朱佩（Alain Juppe）对BFM电视台表示：“（萨科齐）总统将在未来几天采取行动，联合每一个认为叙利亚当前形势完全不可接受的人。这（叙利亚局势）是眼下发生的丑闻。”

法国政府与其西方及阿拉伯盟国磋商後，起草了一份联合国决议草案，谴责叙利亚政府对国内长达11个月抗议活动的暴力镇压，草案还支持一项敦促叙利亚总统阿萨德放弃权力的阿拉伯联盟和平计划。

朱佩说：“我们将团结所有愿意加入我们、对叙利亚施加最大压力的国家。”

“我们首先将帮助叙利亚反对派构造自身，加强欧洲对叙利亚政府的制裁，提升国际压力，终有一刻它将意识到，它已被完全孤立且无法持续。”（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。