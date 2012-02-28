阿萨德面临审判的日子不远了--法国外长

路透日内瓦2月27日电---法国外交部长朱佩周一称，叙利亚总统阿萨德和该国文职以及军队官员因对人民所犯下的罪行将面临审判的日子不远了。

朱佩在日内瓦对联合国人权委员会发表演讲时呼吁国际社会准备好将叙利亚送上海牙国际刑事法院的条件。

朱佩指责联合国安理会在叙利亚问题上的不作为，称阿盟呼吁阿萨德下台的和平计划是结束叙利亚危机的唯一途径。

“以总统阿萨德为代表的叙利亚文职和军队官员为其所作所为面临审判的日子终将到来。犯下如此罪行，（他们）将不会免受惩罚，”朱佩说道。

朱佩随後对记者表示，联合国独立调查员上周指控叙利亚政府和军队高层下令实施反人类罪行，包括谋杀、强奸和酷刑，将叙利亚送上国际刑事法院的时机已经成熟。

“屠杀仍在继续，这令人非常沮丧，我们在屠杀停止和人道主义救援到达前绝不会放弃。我们将继续进行工作，包括在联合国安理会。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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