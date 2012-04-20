“叙利亚之友”称安南和平计划为最後希望

路透巴黎4月19日电（记者 John Irish/Arshad Mohammed）---路透获悉，周四于巴黎举行的“叙利亚之友”会议将联合国-阿盟联合特使安南的和平计划称为化解叙利亚危机的最後希望，各国表示将竭尽全力促成该计划成功。

法国外交部长朱佩在会议声明中称：“每过一天，都有数十名叙利亚平民死亡。现在不能搪塞了，必须采取行动。”

声明称安南计划是最後希望，这可能暗指若安南和平计划失败，叙利亚或陷入全面内战。

“叙利亚之友”包括美国、英国、法国、沙特阿拉伯、土耳其和卡塔尔等14个国家，各国要求叙利亚政府立即停止暴力活动，并表示将努力确保安南计划取得成功。

美国国务卿希拉里称，若叙利亚不允许联合国观察员充分介入，安理会应抓紧出台可执行的制裁决议。

她说：“我们需要继续努力，争取获得安理会授权，以便时机成熟时向前推进。”

朱佩称，若安南和平计划不起作用，联合国安理会与国际社会将执行其他措施，结束叙利亚危机。（完）

编译：张家伟 发稿：朱淑珍

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