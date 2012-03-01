海湾各国外长将与俄外长就叙利亚问题会晤

路透迪拜3月1日电---科威特官员周四表示，海湾国家外长下周将在利雅得与俄罗斯外长拉夫罗夫会晤，讨论叙利亚冲突问题。

国会议员穆罕默德·阿勒哈利法(Muhammed al-Khalifa)对路透表示：“外长在国会会议上表示，我们下周三将与俄罗斯外长在利雅得举行一次紧急会议，探讨叙利亚的所有问题。”

阿拉伯卫视台(Al Arabiya)也报导称，科威特外长萨巴赫表示，会议将在下周三举行。

但海湾合作委员会一名官员表示，海湾国家外长定於周日在利雅得举行会议，但他不清楚拉夫罗夫与会的消息。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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