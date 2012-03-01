海湾各国外长将与俄外长就叙利亚问题会晤

四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区--调查
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
路透迪拜3月1日电---科威特官员周四表示，海湾国家外长下周将在利雅得与俄罗斯外长拉夫罗夫会晤，讨论叙利亚冲突问题。
国会议员穆罕默德·阿勒哈利法(Muhammed al-Khalifa)对路透表示：“外长在国会会议上表示，我们下周三将与俄罗斯外长在利雅得举行一次紧急会议，探讨叙利亚的所有问题。”
阿拉伯卫视台(Al Arabiya)也报导称，科威特外长萨巴赫表示，会议将在下周三举行。
但海湾合作委员会一名官员表示，海湾国家外长定於周日在利雅得举行会议，但他不清楚拉夫罗夫与会的消息。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
路透首尔2月28日 - 韩国特别检察官办公室周二称，将以行贿、挪用公款等罪名起诉三星集团领导人李在镕及其他四名三星高管。周二是特别检察官办公室对总统朴槿惠亲信干政丑闻进行调查的最后一天。
路透首尔2月28日 - 据日本共同社报导，朝鲜一位外交官周二抵达北京进行会谈，这是去年6月以来朝鲜对中国首次如此高级别的访问。此前中国根据联合国制裁规定，暂停从朝鲜进口煤炭。