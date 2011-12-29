阿盟观察团再访霍姆斯 愤怒与枪炮声不止

路透贝鲁特12月28日电（记者 Erika Solomon/Mariam Karouny）---周三发布的网络视频显示，阿拉伯联盟观察团成员再次访问叙利亚冲突严重的霍姆斯市（Homs），遭遇示威者的抗议声、枪声与爆炸声。

社会活动人士上传到网上的一则视频短片显示，大群人周三围住一个观察团小组的车，高呼"杀害自己人民的人，是叛徒"。另一则视频短片显示，在密集的枪击与爆炸中，身着橙色制服的观察团成员匆匆躲到一个混凝土建筑後面。

这些画面无法被核实，大多数外国记者也被禁止在叙利亚工作。

阿盟观察团访问叙利亚，旨在核查该国总统阿萨德是否履行其承诺，推进一项和平计划，结束对国内反抗运动的镇压。叙利亚国内反抗运动已将该国推向内战边缘。

在反抗运动中，霍姆斯成为暴力事件的中心。该市居民区在近几个月遭军队坦克扫射，也遭受炮击。武装冲突日益使3月开始的和平示威一去不返。

阿盟观察团负责人、苏丹将军达比（Mustafa Dabi）此前说，他於周二首次访问霍姆斯时，并未看见"可怕的"景象。不过法国称，达比的结论下得过早，并敦促叙利亚允许观察团能对该国全面接触。

观察团周三第二次访问霍姆斯Baba Amr地区，视频显示，一位名叫萨拉赫（Khaled Abu Salah）的活动人士在此对观察团成员高呼："昨天霍姆斯有15人死亡，当时你们在这。你们的到来，没有给我们带来好处。"

阿盟曾表示，观察团需要约一周的时间，以确定阿萨德是否遵守承诺，撤出坦克与部队、释放囚犯以及开始同反对派对话。

达比稍早也呼吁，活动人士应给观察团更多时间。

达比在大马士革告诉路透："记住，这只是第一天，还需要调查。我们有20人将较长时间呆在这儿。"（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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