胡拉屠杀案不太可能打破安理会僵局

路透联合国5月29日电(记者 Louis Charbonneau)---叙利亚胡拉镇的大屠杀引发了国际社会的愤慨，但不太可能打破联合国安理会内俄罗斯与西方国家之间一年来的僵局。

胡拉镇大屠杀是叙利亚危机爆发以来发生的最严重的屠杀事件。屠杀导致逾100名平民死亡，其中包括很多儿童。源自和平民主抗议的叙利亚危机益发转向武装冲突，有迹象显示来自海外的伊斯兰武装分子加入到了反对阿萨德的战斗中，他们采用标志性的自杀式炸弹袭击等手段。

作为对胡拉镇大屠杀的集体反应，至少七个西方国家周二驱逐了叙利亚外交人员。

周二，美国向叙利亚驻美高级外交官发出了逐客令。美国国务院发言人纽兰(Victoria Nuland)表示，美国要求叙利亚大使馆代办贾布尔(Zuheir Jabbour)在72小时之内离开美国。

美国此举旨在进一步孤立阿萨德政权，但奥巴马政府依然拒绝出兵干预叙利亚。

在外交层面，澳大利亚、加拿大、法国、德国、意大利、西班牙和英国也采取了类似措施，共同驱逐了叙利亚驻各国的外交官。

但上述举动很大程度上只具有象征意义。自去年以来，美国及其欧洲盟友试图说法俄罗斯和中国制裁叙利亚的努力徒劳无果，安理会内部依然存在严重分歧。

一位要求匿名的安理会外交官对路透表示：“虽然发生了胡拉镇大屠杀，但并无迹象显示，俄罗斯和中国会支持联合国采取更严厉的措施。”

中俄否决了两份谴责叙利亚政府镇压民众的决议，但他们最近同意向叙利亚派遣军事观察员，并支持安南提出的和平计划。

什麽将改变俄罗斯的看法以及安理会的局势，使其转而支持对叙利亚采取更严厉措施呢？美利坚大学(American University)的David Bosco表示，只要阿萨德能够抵御推翻其政权的努力，安理会的僵局就会继续。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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