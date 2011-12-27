阿盟观察团抵达叙利亚

叙利亚霍姆斯市居民称，政府坦克炮击该市街区，造成30多人死亡。阿拉伯联盟观察团已抵达叙利亚，将评估叙政府是否遵循和平计划，结束了对示威者的镇压。阿盟观察团50人和10名官员搭乘私人飞机已从埃及飞抵叙利亚，这是国际社会首次实地介入该国事务，试图叙利亚国内暴力冲突。路透