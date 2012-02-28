叙利亚新宪法公投获得通过 暴力继续

路透安曼2月27日电（记者 Khaled Yacoub Oweis）---叙利亚政府军周一轰炸了霍姆斯反对派控制的地区，此前叙利亚政府宣布绝大多数选民在新宪法公投中投了赞成票，而叙利亚国内外的反对派称公投是个骗局。

叙利亚内政部称，超过800万人参与了新宪法投票，89.4%的选民投了赞成票。依据新宪法，阿萨德有可能执政到2028年。

叙利亚反对派和西方国家领导人称周日的投票是个闹剧，尽管阿萨德表示依据新宪法，未来三个月内将举行多党选举。

叙利亚官方称，全国近60%的选民参与了投票，但是参观投票站的外交人员在每处只看到了少量选民。同一天，全国至少59人死於暴力。

新宪法改一党制为多党制，并限制总统任期最多为两届，每届七年。但是该限制不具追溯效力，这意味着阿萨德在2014年当前任期届满时，仍可以再连任两届总统。

反对派对倡导的改革举措嗤之以鼻，称阿萨德和其父亲对现有的法律责任总是口惠而实不至。阿萨德的父亲曾执政30年。

法国外长朱佩在接受法国iTele电视台采访时称，叙利亚公投是个“邪恶的骗局”。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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