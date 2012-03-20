叙利亚首都发生迄今最激烈冲突

路透安曼3月19日电（记者 Khaled Yacoub Oweis）---叙利亚反叛力量周一在大马士革与政府军交战，这是自反阿萨德运动开始以来该国首都出现的最激烈冲突。

国际红十字委员会呼吁叙利亚各方每日停战两小时，以便在受创最严重的地区展开人道主义援助活动。俄罗斯支持国际红十字委员会的这一呼吁，这令叙利亚当局进一步承压。

周一的交火发生在阿萨德权力中心附近，已被逼出霍姆斯（Homs）和伊德利卜（Idlib）的反叛力量似乎想借此表明他们仍能构成严重挑战。两天前，大马士革发生两起汽车爆炸案，造成近30人死亡。

反叛力量周一在Deir al-Zor地区也遭到攻击。叙利亚人权观察组织（SOHR）称，军方叛逃人员在德拉（Deraa）袭击了一个安全护卫队，造成八人死亡，27人受伤。

大马士革暴力冲突于午夜後不久在富人区al-Mezze爆发。这个地方有许多大使馆和安全设施。关於此次暴力冲突有各种说法。

叙利亚人权观察组织称，最多有六名反叛分子向一位将军住所发射火箭推进榴弹，然後他们藏身在一处建筑物里，後来那里成了激烈交战的中心。

叙利亚官方通讯社Sana报导称，当局袭击了一处“恐怖分子藏身地”，三名反叛分子被击毙，一名安全人员丧生。

叙利亚人权观察组织负责人拉米·阿卜杜拉曼（Rami Abdulrahman）称，“这是叙利亚革命爆发以来，发生的最激烈、距大马士革安全部队总部最近的冲突。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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