土耳其关闭驻叙利亚使馆 霍姆斯再遭炮轰

路透贝鲁特3月26日电(记者 Erika Solomo)---土耳其周一关闭了驻叙利亚大使馆，进一步孤立叙利亚总统阿萨德。为平息动乱，叙利亚政府军再次炮轰霍姆斯。

视频显示，霍姆斯至少有两处地点出现高耸入云的火焰和滚滚黑烟。霍姆斯是叙利亚第三大城市，现已成为叙利亚危机的核心。当地市民指责军队随意开火。

住在霍姆斯的活动人士Waleed Faris表示：“每天都在轰炸。当局正在摧毁这座城市。”

随着安全形势的恶化，土耳其也效仿很多阿拉伯和西方国家，称已暂停其驻叙利亚大使馆的所有活动。

作为阿萨德昔日盟友的土耳其周日宣布，该国将与华府合作，向叙利亚反对派提供“非致命”援助。

阿盟和联合国联合特使安南今天晚些时候将飞赴中国，这是其试图说服主要大国施压阿萨德以使其接受六点和平计划的部分努力。

安南周日会见了俄罗斯领导人，并得到了俄罗斯对其动议完全支持的保证。安南的和平动议呼吁阿萨德支持停火，并允许人道主义援助进入，但没有要求其下台。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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