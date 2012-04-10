叙利亚暴力活动持续 停火前景渺茫

路透安塔基亚/贝鲁特4月9日电（记者 Khaled Yacoub Oweis/Dominic Evans）---叙利亚反对派人士称，周一在该国中部城镇的军事攻击导致35人死亡。这发生在联合国斡旋下的叙利亚政府军计划撤出城镇前夕，令对抗双方的停火前景遭受重挫。

反对派人士称，政府军和反抗武装在临近土耳其的边境地区也发生冲突。土耳其官员表示，两名叙利亚难民和一名土耳其翻译在土耳其境内的一处难民营内被来自叙利亚方面的炮火伤到。土耳其政府对此表示愤怒。

流血冲突还波及到黎巴嫩北部地区，黎巴嫩Al-Jadeed电视台消息人士称，该台一名摄影记者在黎巴嫩瓦迪哈立德区与叙利亚交界处，遭到射杀身亡。

联合国秘书长潘基文表示，他对边境地带的枪击事件“深感遗憾”。

持续不断的暴力事件显示，叙利亚对立双方曾接受的联合国和阿盟联合特使安南推动的和平计划已经形同虚设。

叙利亚政府本应从周二开始从城镇撤出军队，为将於48小时後开始的停火铺路。

但是叙利亚总统阿萨德周日表示，敌对力量必须就停战和放下武器给出书面保证。反对派随即拒绝了这项要求。

周一，政府军也没有表现出准备撤退的迹象。

土耳其副外长Naci Koru在安卡拉提及最後期限时表示，“4月10日已成空谈。”（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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