阿萨德警告试图“散播混乱”的国家或引火烧身

路透安曼5月16日电（记者 Khaled Yacoub Oweis）---叙利亚总统阿萨德周三表示，试图在叙利亚“散播混乱”的国家或会引火烧身，这明显是警告那些支持反对派的海湾阿拉伯国家。

阿萨德是对俄罗斯一个电视频道发表此番言论的。此前该国境内再次发生袭击事件，造成至少21人死亡，负责监督停火的联合国观察人员也被迫在反政府武装处滞留一夜。

联合国观察员因袭击被困，加上阿萨德安全部队又扬言进行大屠杀，凸显叙利亚暴力冲突的残酷现实。

阿萨德称，对他和其政府持有敌意的国家可能认为，他将会步四位被推翻的阿拉伯国家领导人的後尘，现在他们更清楚情况是什麽样的。

“对於这些国家的领导人，很明显这不是‘春天’而是混乱，而且我也说过，如果你在叙利亚散播混乱，你可能会引火烧身，对於这一点他们非常清楚，”他对俄罗斯Rossiya-24电视频道说。

叙利亚政府多次指责外国支持该国的“恐怖分子”活动，明显指的是沙特和卡塔尔，这些国家认为应当向叙利亚的反抗力量提供武器。

阿萨德在采访中还称，西方国家的制裁正在影响叙利亚，但该国仍与非西方国家有着非常好的关系。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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