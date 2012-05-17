阿萨德警告试图“散播混乱”的国家或引火烧身

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透安曼5月16日电（记者 Khaled Yacoub Oweis）---叙利亚总统阿萨德周三表示，试图在叙利亚“散播混乱”的国家或会引火烧身，这明显是警告那些支持反对派的海湾阿拉伯国家。
阿萨德是对俄罗斯一个电视频道发表此番言论的。此前该国境内再次发生袭击事件，造成至少21人死亡，负责监督停火的联合国观察人员也被迫在反政府武装处滞留一夜。
联合国观察员因袭击被困，加上阿萨德安全部队又扬言进行大屠杀，凸显叙利亚暴力冲突的残酷现实。
阿萨德称，对他和其政府持有敌意的国家可能认为，他将会步四位被推翻的阿拉伯国家领导人的後尘，现在他们更清楚情况是什麽样的。
“对於这些国家的领导人，很明显这不是‘春天’而是混乱，而且我也说过，如果你在叙利亚散播混乱，你可能会引火烧身，对於这一点他们非常清楚，”他对俄罗斯Rossiya-24电视频道说。
叙利亚政府多次指责外国支持该国的“恐怖分子”活动，明显指的是沙特和卡塔尔，这些国家认为应当向叙利亚的反抗力量提供武器。
阿萨德在采访中还称，西方国家的制裁正在影响叙利亚，但该国仍与非西方国家有着非常好的关系。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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