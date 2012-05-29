胡拉镇惨案後叙利亚政府面临新的国际压力

路透安曼5月29日电（记者 Khaled Yacoub Oweis）---联合国和阿盟联合特使安南到访大马士革，叙利亚总统阿萨德再次面临国际压力，结束国内流血冲突。叙利亚政府指责伊斯兰武装分子制造了屠杀事件。

安南计划周二与阿萨德会面，预计他将敦促叙方遵守停火协议。在安南的调解下，叙利亚政府和反对派于近七周前接受停火协议。

安南周一在大马士革呼吁叙利亚当局采取行动结束杀戮活动，此前他称上周末发生在胡拉镇的屠杀活动是“骇人听闻的犯罪”。至少108人在这次事件中丧生，其中很多是儿童。

俄罗斯和中国周日支持联合国安理会发布的一份不具约束力的声明，对动用大炮和坦克袭击胡拉镇提出批评。叙利亚反对派不拥有这种武器。

叙利亚反对派活动人士称至少另有41人在哈马（Hama）的冲突中丧生，但是俄罗斯和中国并未表现出要求阿萨德下台的迹象。俄中两国官员表示，双方必须会晤以确保找到和平解决方案。

安南呼吁叙利亚政府“采取大胆举措，表现出和平解决这场危机的严肃立场”。他并表示，“这项和平倡议不但是针对（叙利亚）政府，而且是对每一名手中持有武器的人。”

在致联合国安理会的公开信中，叙利亚外交部断然否定政府军与胡拉镇惨案有关。叙利亚政府将此次惨案归咎於伊斯兰武装分子。

中国外交部表示，“中方对发生在叙利亚胡拉镇的大量平民伤亡事件深感震惊，对残害无辜平民特别是妇女、儿童的行为予以最强烈的谴责。”中国国务院总理温家宝称支持安南提出的停火计划，并应加快达成和平解决方案。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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