胡拉镇惨案後叙利亚政府面临新的国际压力

香港前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月（更新版）
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透安曼5月29日电（记者 Khaled Yacoub Oweis）---联合国和阿盟联合特使安南到访大马士革，叙利亚总统阿萨德再次面临国际压力，结束国内流血冲突。叙利亚政府指责伊斯兰武装分子制造了屠杀事件。
安南计划周二与阿萨德会面，预计他将敦促叙方遵守停火协议。在安南的调解下，叙利亚政府和反对派于近七周前接受停火协议。
安南周一在大马士革呼吁叙利亚当局采取行动结束杀戮活动，此前他称上周末发生在胡拉镇的屠杀活动是“骇人听闻的犯罪”。至少108人在这次事件中丧生，其中很多是儿童。
俄罗斯和中国周日支持联合国安理会发布的一份不具约束力的声明，对动用大炮和坦克袭击胡拉镇提出批评。叙利亚反对派不拥有这种武器。
叙利亚反对派活动人士称至少另有41人在哈马（Hama）的冲突中丧生，但是俄罗斯和中国并未表现出要求阿萨德下台的迹象。俄中两国官员表示，双方必须会晤以确保找到和平解决方案。
安南呼吁叙利亚政府“采取大胆举措，表现出和平解决这场危机的严肃立场”。他并表示，“这项和平倡议不但是针对（叙利亚）政府，而且是对每一名手中持有武器的人。”
在致联合国安理会的公开信中，叙利亚外交部断然否定政府军与胡拉镇惨案有关。叙利亚政府将此次惨案归咎於伊斯兰武装分子。
中国外交部表示，“中方对发生在叙利亚胡拉镇的大量平民伤亡事件深感震惊，对残害无辜平民特别是妇女、儿童的行为予以最强烈的谴责。”中国国务院总理温家宝称支持安南提出的停火计划，并应加快达成和平解决方案。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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