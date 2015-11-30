叙利亚总统阿萨德称敌人增加对叛军的支持

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透贝鲁特/安曼11月29日 - 叙利亚总统阿萨德周日对伊朗高官称，（政府军）在盟友们的援助下开始发动大规模进攻以收复失地后，他的敌人已经增加了对叛军的武器供应和资金支持。
叙利亚官方媒体报导称，阿萨德告知伊朗最高领袖的高级顾问Ali Akbar Velayati，叙利亚从伊朗和俄罗斯获得的军事援助让敌国“进一步增加对恐怖分子的资金和武器援助”。
叙利亚政府军周六称，土耳其已经增加了对叙利亚境内恐怖分子的武器、弹药和设备供应。
报导援引这名伊朗高官指出，伊朗将继续支持叙利亚，因为打击恐怖主义的战争是地区和世界的坚定行动。
阿萨德表示，击败试图推翻他的叛军组织是“由叙利亚人民决定的政治解决途径取得成功”的先决条件。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
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