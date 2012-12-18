伊朗批在土耳其部署导弹 北约还击

路透布鲁塞尔12月17日 - 北约秘书长拉斯穆森周一称，在土耳其与叙利亚边境部署“爱国者”导弹纯粹为了防御，此前伊朗武装部队总参谋长指责北约此举可能引发世界大战。

北约本月同意向土耳其派遣“爱国者”导弹，以防止可能来自叙利亚的袭击。土耳其收留了一些叙利亚反对派和难民，并不时有来自叙利亚的炮弹落在土耳其境内的情况发生。

“我完全谴责（伊朗）的指控。我们从一开始就明确指出部署‘爱国者’纯粹是防御举措。我们是去保卫土耳其。我们没有任何进攻企图，”拉斯穆森在记者会上表示。

拉斯穆森认为，只有打算使用导弹进攻的人才会担忧北约向土耳其部署“爱国者”导弹。

“但是我希望我们向土耳其部署‘爱国者’导弹的事实能够成为有效的威慑，打消任何考虑进攻土耳其的企图。”

美国、德国和荷兰将向土耳其派遣“爱国者”导弹，不过未来几周料不会投入使用。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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