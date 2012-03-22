西方抨击伊朗向阿萨德政权提供武器

路透联合国3月21日电---美国和英国周三在联合国抨击伊朗向叙利亚政府运送武器，称後者用来镇压反对派。

西方政府报告指出，伊朗违反联合国制裁决议，非法向阿萨德政府提供武器，後者用来镇压抗议者。伊朗和叙利亚对此予以否认。

基於联合国制裁伊朗决议，伊朗不得出口武器。2011年一项联合国报告批评伊朗向叙利亚走私武器，但当时西方外交官称这些武器是转运给黎巴嫩和巴勒斯坦武装分子的。（完）