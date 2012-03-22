西方抨击伊朗向阿萨德政权提供武器

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透联合国3月21日电---美国和英国周三在联合国抨击伊朗向叙利亚政府运送武器，称後者用来镇压反对派。
西方政府报告指出，伊朗违反联合国制裁决议，非法向阿萨德政府提供武器，後者用来镇压抗议者。伊朗和叙利亚对此予以否认。
西方外交官在联合国安理会简布会上，对伊朗加以指责。
基於联合国制裁伊朗决议，伊朗不得出口武器。2011年一项联合国报告批评伊朗向叙利亚走私武器，但当时西方外交官称这些武器是转运给黎巴嫩和巴勒斯坦武装分子的。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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