专家称“伊斯兰国”无足够财力控制占领区

亚洲金融：菲律宾决策者对美联储升息担忧不以为然
路透日本横滨5月5日 - 菲律宾决策者周五对美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息可能引发资本外流，从而扰乱亚洲经济的担忧不以为然。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦11月27日 - 国际恐怖主义研究专家称，“伊斯兰国”武装组织在伊拉克和叙利亚的战事可能最终将失败，因为他们没有足够的资金来控制占领的领土，虽然他们目前掌握着价值超过2万亿美元的资产。
恐怖主义融资研究专家布里萨德（Charles Brisard）说，要运行一个完整的政府--要支付公务员和军队人员的薪水及维护道路、学校、医院以及水电网络，这是“伊斯兰国”远远无法做到的。
他周四接受访问时说：“这意味着，很可能到了某个时候，（占领区的）人们可能起来反抗‘伊斯兰国’，不过目前还没到这个时候，尤其是在伊拉克。”
他补充道，伊拉克逊尼派部族领袖能决定“伊斯兰国”的命运。
汤森路透一份报告指出，伊拉克和叙利亚的政治局势促成了“伊斯兰国”的崛起，也许“伊斯兰国”的命运也取决于两国政治局势。本月稍早，布里萨德和汤森路透风险部门一名销售负责人马蒂内斯（Damien Martinez）发布了该报告。
“伊斯兰国”是全世界最富有的恐怖组织，每年收入估计能达到29亿美元左右，多数来自其控制的油气和农业项目。该组织还经营工厂、炼油设施甚至银行。
布里萨德指出，美国为首的空袭行动打击在叙利亚和伊拉克的“伊斯兰国”武装，但并不想切断“伊斯兰国”控制地区的经济活动。譬如，美国不想将运油卡车作为打击目标，因为万一卡车司机丧生，当地民众可能因此反对美国。
报告称，“伊斯兰国”每月通过敲诈获得约3,000万美元，包括对银行账户提款收税，对从约旦和叙利亚进入伊拉克的卡车收税，对洗劫古遗址的行为收税，以及对非穆斯林征收保护税等，这占到其整体收入的12%左右。
其收入的38%来自石油，17%来自天然气、4%来自绑架和收取赎金，2%来自捐款，其余来自磷酸产品、水泥、小麦和大麦等。（完）
编译：朱淑珍 发稿： 王燕焜
路透日本横滨5月5日 - 菲律宾决策者周五对美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息可能引发资本外流，从而扰乱亚洲经济的担忧不以为然。
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