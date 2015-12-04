克里称仅依靠空袭无法击败“伊斯兰国”

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透贝尔格莱德12月3日（记者 Arshad Mohammed） - 美国国务卿克里周四称，仅依靠空袭无法击败“伊斯兰国”，需要叙利亚及其他阿拉伯国家的地面部队打击该组织。
在克里发表上述讲话几小时前，英国加入到法国及美国打击“伊斯兰国”的力量中，开始轰炸叙利亚境内的“伊斯兰国”目标。
克里暗示，如果政治解决方案可以结束叙利亚政府军与反对力量之间的战事，就可以集结充足的地面部队，这样则可在数月内击败“伊斯兰国”。
“我认为，我们知道如果无法找到一些准备抗击‘伊斯兰国’的地面力量，就无法从空中大获全胜。”克里说。
克里被问及他是否指的是西方的地面部队时称：“正如我们一直以来所说的，（我）说的是叙利亚和阿拉伯（国家）。”克里此前在贝尔格莱德参加了欧安组织（OSCE）的会议。
一位美国官员称，克里主要指的是叙利亚地面部队，但其他阿拉伯国家的军队可能也会参与。
“必须是那些了解其文化、了解该组织以及了解地势的国家的军队。”这位要求匿名的官员对记者说。“可能包括阿拉伯伙伴国，但目前还没到那个阶段。”
克里在欧安组织会议间隙会见了俄罗斯外长拉夫罗夫。
克里称，叙利亚“政治过渡”可为打击“伊斯兰国”的统一战线铺路。“叙利亚政府军与反对力量合作……与俄罗斯、美国及其他方面合作，一道去打击‘伊斯兰国’。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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