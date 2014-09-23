叙利亚境内伊斯兰国和努斯拉阵线遭空袭--人权观察组织

路透贝鲁特9月23日 - 一个监视叙利亚战争的组织表示，美国及其盟国周二对叙利亚拉卡省和戴尔泽尔省的伊斯兰国目标至少发动了50次空袭，而叙利亚西北部的基地组织分支努斯拉阵线也遭到空中打击。

叙利亚人权观察组织(Syrian Observatory for Human Rights)主管Rami Abdulrahman表示，至少20名伊斯兰国武装人员在空袭中丧生。他还说，叙利亚西北部伊德利卜和阿勒波的努斯拉阵线阵地也遭到打击。

美国国防部稍早时表示，美国和盟国将对叙利亚境内的伊斯兰国目标实施首次空袭。(完)

(编译 王颖；审校 张荻)

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