以色列轰炸叙利亚向黎巴嫩运送武器的车队--消息人士

路透贝鲁特1月30日（记者 Mariam Karouny/Oliver Holmes） - 消息人士对路透称，以色列战机周三凌晨轰炸了叙利亚与黎巴嫩边界附近的一支车队，似乎旨在打击向黎巴嫩真主党运送武器的行为。一些人称，以色列此举是警告叙利亚不要向真主党提供武器。

叙利亚官方电视台指责以色列轰炸该国位于Jamraya的一个军事研究中心，但叙利亚反对派力量对此说法提出异议，称他们攻击了该中心。没有消息人士提及以色列进行了二次轰炸。Jamraya位于叙利亚首都与黎巴嫩边界之间。

“（轰炸）目标是一辆载有武器、从叙利亚驶往黎巴嫩的卡车，”一位西方外交人士称。其他消息人士亦称，这支车队所载物品中可能包括防空导弹或远程火箭。几位消息人士排除了车上装有化学武器的可能性，而化学武器也是以色列担心的问题。

来自三个国家的外交消息人士对路透称，据信有化学武器存放在Jamraya，且这支车队遭轰炸时就在这个地点附近是有可能的。不过，没有迹象显示这支车队运送的是化学武器。

叙利亚反对派力量的一位消息人士称，轰炸边境附近车队的空袭发生在黎明时分（0430 GMT）。“他们袭击了政府向真主党运送尖端武器的卡车，”该消息人称，并补充说袭击发生在叙利亚境内。

叙利亚官方电视台称，Jamraya一处军事场地有两人在黎明的袭击中遇害，并指出该地是一个“旨在提高抵抗和自卫能力的”科研中心。

该电视台未提到政府会进行的具体报复措施，但称“这些犯罪行为”不会削弱叙利亚对巴勒斯坦人及其他“抵抗”以色列的组织的支持。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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