以色列称叙政府军使用了化学武器

路透耶路撒冷4月23日 - 以色列军方首席情报分析师Itai Brun周二表示，叙利亚政府军在内战中使用了化学武器，可能是神经毒气。

Brun在特拉维夫一个安全会议上表示，照片显示受害者口吐白沫而且瞳孔收缩，这些是死于致命毒气的迹象。

“我们最佳的解释是使用了致命化学武器。何种化学武器？可能是沙林毒气。”Brun在Army Radio播出的节目中说道。

以色列军方提供的Brun讲话文字记录显示，他表示效忠于叙利亚总统阿萨德的部队，在过去几个月数次使用化学武器，攻击武装反对派力量。

叙利亚政府和反对派上月互相指责在阿勒颇附近发动了化学武器攻击。

正在以色列访问的美国国防部长哈格尔周一称，美国情报机构仍在评估叙利亚内战过程中是否动用了化学武器。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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