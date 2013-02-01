叙利亚抗议以色列空袭 称可能予以“出人意料的”回应

路透贝鲁特/安曼1月31日（记者 Dominic Evans/Khaled Yacoub Oweis） - 叙利亚周四就以色列空袭叙利亚向联合国提出抗议，警告称可能予以“出人意料的”回应。

以色列空袭叙利亚事件一天后，叙利亚外交部召见联合国驻戈兰高地部队负责人，并提出抗议。叙利亚称被以色列轰炸的是叙利亚一个军事研究中心，外交人士则称被轰炸的是叙利亚前往黎巴嫩的武器运输车队。

“叙利亚认为，以色列及在安理会保护以色列的那些国家，应对此次侵略后果负全责，且叙利亚庄严宣布叙利亚维护国家、领土和主权的权利，”叙利亚电视台引述该国外交部的话称。

叙利亚外交部称，以色列周三的攻击行为违反了1974年关于以色列和叙利亚部队脱离接触的协定，要求联合国安理会明确予以谴责。

联合国秘书长潘基文对此表示“严重关切”。潘基文办公室称潘基文呼吁有关各方避免局势紧张甚或事态升级，并强调各方应尊重国际法和国家主权。

以色列在袭击事件发生后一直保持沉默，与该国2007年轰炸叙利亚一处疑似核设施后的做法如出一辙。当年的袭击事件发生后，叙利亚未进行军事报复。

叙利亚驻黎巴嫩大使周四在贝鲁特称，叙利亚可能作出“出人意料的决定回应以色列战机的侵略行为”。他没有透露细节，但称叙利亚“在维护自己的主权和领土”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。