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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 9日 星期四 11:29 BJT

约旦国王担心叙利亚分裂

约旦国王阿卜杜拉接受美国CBS电视台采访时表示，叙利亚总统阿萨德如果无法控制整个叙利亚，他或寻求建立一块阿拉维派的飞地，这将是周边邻国面临的“最糟糕情况”，此举可能引发该地区未来数十年问题不断。图为资料图片。

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