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路透中文国际短讯 | 2012年 2月 23日 星期四 09:04 BJT

叙利亚部队轰炸霍姆斯市 两名西方记者遇难

叙利亚总统阿萨德部队周三对反对派占据的霍姆斯市部分地区发射火箭弹和炸弹，将房屋变成废墟，逾80人死亡，两名西方记者身亡。法国总统萨科齐称法国摄影师Remi Ochlik和英国《星期日泰晤士报》美籍记者Marie Colvin遇难是“遭暗杀”，并表示阿萨德时代必须结束。路透

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