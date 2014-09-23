叙利亚称克里曾事先致函通知空袭伊斯兰国计划

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透贝鲁特9月23日 - 叙利亚政府周二表示，在美国与盟国对叙利亚境内伊斯兰国势力发动空袭的几个小时前，曾接到伊拉克外长转交的美国国务卿克里信函通知这项计划。
叙利亚政府在国营电视上宣读的公告声明中指出，将持续打击Raqqa及Deir al-Zor的伊斯兰国势力。这两个地区位于叙利亚东部及北部，周二遭到美军及盟国空袭。
叙利亚政府表示，目前持续与伊拉克什叶派政府进行“最高层级”合作。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张涛)
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。