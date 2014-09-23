叙利亚称克里曾事先致函通知空袭伊斯兰国计划

路透贝鲁特9月23日 - 叙利亚政府周二表示，在美国与盟国对叙利亚境内伊斯兰国势力发动空袭的几个小时前，曾接到伊拉克外长转交的美国国务卿克里信函通知这项计划。

叙利亚政府在国营电视上宣读的公告声明中指出，将持续打击Raqqa及Deir al-Zor的伊斯兰国势力。这两个地区位于叙利亚东部及北部，周二遭到美军及盟国空袭。

叙利亚政府表示，目前持续与伊拉克什叶派政府进行“最高层级”合作。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。