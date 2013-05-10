克里称不希望俄向叙利亚出售军火

路透罗马5月9日 - 美国国务卿克里周四称，美国不希望俄罗斯向叙利亚出售武器，并称过去曾反对向叙利亚输送导弹系统，因担心对以色列构成威胁。

据《华尔街日报》本周报道，以色列告知美国，称俄罗斯即将向叙利亚政府出售先进的地对空导弹，这将大大增强叙利亚防御外来干预的能力。克里未对此报道作出直接回应，看来是担心影响旨在终止叙利亚内战的外交努力。

当被问及该报道时，克里称美国过去反对过这类军火交易。

“我相信我们已经表明了观点，即不希望俄罗斯向叙利亚提供援助。”克里在记者会上说道。

当被记者追问时，克里暗示周二与俄罗斯总统普京和外长拉夫罗夫会面时，可能提到了这个问题。美俄已达成共识，称将寻求新一轮和谈，以结束叙利亚内战。

“我与普京和拉夫罗夫举行了会谈，我们同意未来几天进行谈判，我现在不会讨论一个国家的援助和另一个国家的援助之间有什么区别，以及谁在做些什么。那不利于我们实现目标。”克里说。（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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