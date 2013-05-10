克里称不希望俄向叙利亚出售军火

(本文由路透中文网编译提供)

路透罗马5月9日 - 美国国务卿克里周四称，美国不希望俄罗斯向叙利亚出售武器，并称过去曾反对向叙利亚输送导弹系统，因担心对以色列构成威胁。

据《华尔街日报》本周报道，以色列告知美国，称俄罗斯即将向叙利亚政府出售先进的地对空导弹，这将大大增强叙利亚防御外来干预的能力。克里未对此报道作出直接回应，看来是担心影响旨在终止叙利亚内战的外交努力。

当被问及该报道时，克里称美国过去反对过这类军火交易。

“我相信我们已经表明了观点，即不希望俄罗斯向叙利亚提供援助。”克里在记者会上说道。

当被记者追问时，克里暗示周二与俄罗斯总统普京和外长拉夫罗夫会面时，可能提到了这个问题。美俄已达成共识，称将寻求新一轮和谈，以结束叙利亚内战。