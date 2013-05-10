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时事要闻 | 2013年 5月 10日 星期五 09:11 BJT

克里称叙过渡政府不会包括阿萨德

路透罗马5月9日 - 美国国务卿克里周四在罗马与约旦外长Nasser Judeh会面，在会谈间隙称，美国仍认为叙利亚总统阿萨德不应该成为该国过渡政府一部分。

“（约旦）外长将一如既往地与我们一起合作，试图将各方带到谈判桌前，从而建立冲突双方都能接受的过渡政府，这明显意味着我们认为阿萨德不会成为过渡政府一部分，”克里说道。（完)

编译：李富强 发稿：程芳

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