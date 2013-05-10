克里称叙过渡政府不会包括阿萨德

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透罗马5月9日 - 美国国务卿克里周四在罗马与约旦外长Nasser Judeh会面，在会谈间隙称，美国仍认为叙利亚总统阿萨德不应该成为该国过渡政府一部分。
“（约旦）外长将一如既往地与我们一起合作，试图将各方带到谈判桌前，从而建立冲突双方都能接受的过渡政府，这明显意味着我们认为阿萨德不会成为过渡政府一部分，”克里说道。（完)
编译：李富强 发稿：程芳
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路透莫斯科4月7日 - 多家新闻机构周五引述克里姆林宫报道称，俄罗斯总统普京认为，美国对叙利亚空军基地进行导弹袭击违反了国际法，这严重损害了美俄关系。
路透华盛顿4月7日 - 美国国防部官员称，美国周四对叙利亚的打击是“一次性的”，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。