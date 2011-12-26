阿盟观察团周二将访问叙利亚霍姆斯--消息

消息人士称中国邀请英国首相特雷莎·梅出席一带一路高峰论坛
路透北京/伦敦2月8日 - 外交消息人士告诉路透，中国已邀请英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)出席5月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。英国方面表示，特雷莎·梅今年将出访中国。
路透开罗12月26日电---阿拉伯联盟观察团一名消息人士对路透表示，该观察团将於周二访问叙利亚冲突激烈的霍姆斯市(Homs)。他们在试图评估叙利亚政府是否遵循阿盟和平计划，结束了对示威者的血腥镇压。
叙利亚人权观察组织(Syrian Observatory for Human Rights)称，有三人周日在霍姆斯市冲突中丧生，另有124人在该市Bab Amro地区的炮击中受伤。
该消息人士称："阿盟观察团将访问霍姆斯，因该市极度动荡。"
叙利亚的流血冲突已持续数月，根据联合国数据，目前的死亡人数已超过5,000人，阿拉伯国家要求叙利亚允许一个约150人组成的观察团进入该国，以确定到底发生了什麽。
阿盟观察团的首批50人小组，由苏丹将军达比(Mustafa Dabi)带领，料将於周一抵达叙利亚。
阿盟秘书长阿拉比(Nabil Elaraby)表示，只需用一周时间，便可知道叙利亚当局是否遵循阿盟和平计划。
11月初，叙利亚阿萨德政府同意遵循阿盟和平计划，结束冲突、将军队撤离居民区，释放政治犯并与反对派进行对话。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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