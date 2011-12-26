阿盟观察团周二将访问叙利亚霍姆斯--消息

路透开罗12月26日电---阿拉伯联盟观察团一名消息人士对路透表示，该观察团将於周二访问叙利亚冲突激烈的霍姆斯市(Homs)。他们在试图评估叙利亚政府是否遵循阿盟和平计划，结束了对示威者的血腥镇压。

叙利亚人权观察组织(Syrian Observatory for Human Rights)称，有三人周日在霍姆斯市冲突中丧生，另有124人在该市Bab Amro地区的炮击中受伤。

该消息人士称："阿盟观察团将访问霍姆斯，因该市极度动荡。"

叙利亚的流血冲突已持续数月，根据联合国数据，目前的死亡人数已超过5,000人，阿拉伯国家要求叙利亚允许一个约150人组成的观察团进入该国，以确定到底发生了什麽。

阿盟观察团的首批50人小组，由苏丹将军达比(Mustafa Dabi)带领，料将於周一抵达叙利亚。

阿盟秘书长阿拉比(Nabil Elaraby)表示，只需用一周时间，便可知道叙利亚当局是否遵循阿盟和平计划。

11月初，叙利亚阿萨德政府同意遵循阿盟和平计划，结束冲突、将军队撤离居民区，释放政治犯并与反对派进行对话。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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