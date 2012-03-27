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时事要闻 | 2012年 3月 27日 星期二 18:36 BJT

叙军队进入黎巴嫩与反叛人员激战

路透贝鲁特3月27日电---当地居民称，叙利亚军队周二挺进了黎巴嫩北部，摧毁了农业建筑物，并与躲在当地的叙利亚反叛力量激战。

黎巴嫩al-Qaa山区一位名叫Abu Ahmed的居民称：“超过35名叙利亚士兵越过边界，开始摧毁房屋。”

另一位居民称，这些士兵发射了火箭筒，并与反叛人员用机枪交火。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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