“叙利亚之友”将要求阿萨德停火 以便平民接受外援

路透突尼斯2月23日电（记者 Lin Noueihed）---西方与阿拉伯国家将於周五在突尼斯举行“叙利亚之友”会议，要求叙利亚总统阿萨德同意停火，以便外界能够为叙利亚冲突受难者提供援助。不过类似利比亚行动的军事干预并不在议事日程之内。

阿萨德部队炮轰反对派占据的霍姆斯市，进一步让国际社会对其以空前高压手段镇压反抗运动的做法感到愤怒。霍姆斯市本周已有数十人丧生，叙利亚政府军坦克周四也挺进该市。

但通过联合国对叙利亚政府的进程停滞不前，外界也没有进行军事干预的兴趣，要结束阿萨德对国内反抗运动持续11个月的镇压，决定性动作能出台的前景渺茫。

“叙利亚之友”首届会议参与者包含美国、英国、法国和土耳其等约70个国家。

据路透获得的会议声明草案，各国敦促叙利亚立即停火，以便联合国人员进入霍姆斯市，并允许援助机构向受暴力事件影响的平民提供帮助。

美国一名高级官员称：“明天的会议将出台的事项之一是，数天内国际社会计划如何支持人道主义组织的切实提议，这意味着，挑战是施加给叙利亚政府的，看他们如何对此作出反应。”

在被问及与会各国的要求是否相当於最後通牒，另一面美国高官对记者表示：“这是一个挑战。”

该声明草案并未完全支持叙利亚最主要的反政府组织“叙利亚全国委员会”（SNC），仅称“叙利亚之友”承认该委员会是“寻求和平民主变革叙利亚人的合法代表”。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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