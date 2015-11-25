俄战机被土耳其击落 叙利亚情势更加复杂--德总理默克尔

美国候任总统特朗普准备上任第一天签署多项行政令
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透11月25日 - 德国总理默克尔周三称，俄罗斯一架战机遭土耳其击落之后，叙利亚问题寻求政治解决方案的进程已复杂化，必须尽一切努力避免事态进一步升级。
“俄罗斯战机遭土耳其击落，已让情势加剧，”默克尔在下议院一场演说中称。
“我们必须进一切努力避免事态升级，”她说。“当然，每个国家都有权保卫自己的疆域，但另一方面，我们深知叙利亚及其周边地区的情势有多紧张。昨天我和土耳其总理谈过了，要求他尽全力避免冲突升级。”(完)
(编译 李婷仪 审校 于春红)
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国首相特雷莎·梅周四对达沃斯世界经济论坛表示，英国决定退出欧盟后正面临重要变化时期，并将需要在全球扮演新的角色。