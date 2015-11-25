版本:
中国
时事要闻 | 2015年 11月 25日 星期三 17:26 BJT

俄战机被土耳其击落 叙利亚情势更加复杂--德总理默克尔

路透11月25日 - 德国总理默克尔周三称，俄罗斯一架战机遭土耳其击落之后，叙利亚问题寻求政治解决方案的进程已复杂化，必须尽一切努力避免事态进一步升级。

“俄罗斯战机遭土耳其击落，已让情势加剧，”默克尔在下议院一场演说中称。

“我们必须进一切努力避免事态升级，”她说。“当然，每个国家都有权保卫自己的疆域，但另一方面，我们深知叙利亚及其周边地区的情势有多紧张。昨天我和土耳其总理谈过了，要求他尽全力避免冲突升级。”(完)

(编译 李婷仪 审校 于春红)

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐