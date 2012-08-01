NBC称叙反抗军首次获得地对空导弹

NBC周二报导称，有二十多枚地对空导弹途经土耳其交到了叙利亚自由军手中。就目前迹象看，美国政府与这批导弹的交付无关。一些美国政府消息人士表示，希望阿萨德下台的阿拉伯国家政府，在推动向叙利亚反抗军提供便携式防空武器。图为资料图片。