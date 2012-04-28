大马士革一清真寺遭自杀式爆炸袭击

路透贝鲁特4月27日电（记者 Ed Cropley）---叙利亚内政部称，大马士革一座清真寺周五遭遇自杀式爆炸袭击，袭击事件造成九人死亡，其中包括数名安全人员。该事件再次重挫联合国斡旋的叙政府与反对派的停火协议。

爆炸事件发生时，做礼拜的人正要离开Zain al-Abideen清真寺。由於清真寺在周五礼拜後，通常会成为反阿萨德抗议活动发起地，因此周边戒备森严。

一位当地居民称，现场安全人员告诉他，一名穿军装的男子在走向该区域时，遇到士兵质询，该男子随即引爆炸弹背心。

叙利亚内政部发表电视声明称，这起爆炸案中有26人受伤，周五还另外发生多起爆炸案。

一名反阿萨德活动人士在电话中告诉路透：“我们试图在这片区域祷告，但他们在检查站阻止了我们。安全人员不让我们进入，因为这里往往举行抗议活动。”

这名活动人士称：“然後，我们就听到了巨大的爆炸声，救护车随後疾驰而过。我看到路上支离破碎的尸体。一家餐馆的门脸被炸毁。到处都是人们的尖叫声。”

稍早，一个公交车站附近传出爆炸巨响，活动人士称，支持阿萨德的武装分子往往通过这种手段，阻止大马士革的抗议活动。数名店主称，一辆梅赛德斯起火，但只有司机受伤。

叙利亚官方媒体报 道称，大马士革还发生三起小规模爆炸事件，造成四人受伤，在沿海城市塔尔图斯（Tartous）的两起爆炸事件中，五名警察受伤。

迈丹（Midan）一名自称叫Mar Ram的活动人士称：“这种行动正在增多，看似反对者和阿萨德部队在大马士革内外开战。”

多数独立媒体机构被禁止在叙报 道，因此很难到当地确认事件情况。

白宫称，对大马士革未能信守安南的和平计划感到失望，美方将继续加大对阿萨德政权的施压。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。