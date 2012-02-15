应使用外交压力解决叙利亚问题--伊斯兰会议组织

民调结果提升马克龙人气 菲永丑闻危机加剧
路透巴黎3月3日 - 法国独立的中间路线总统候选人暨前经济部长马克龙周五进一步巩固了作为大选最热门人物的地位，因要求其竞选对手、丑闻缠身的法国前总理菲永退出的压力进一步增大。
路透堪培拉2月15日电---伊斯兰会议组织（OIC）周三呼吁，应对叙利亚政府施以更大的外交压力，迫使其与反对派谈判。但该组织也表示反对外国军事干预。
OIC秘书长伊赫桑奥卢（Ekmeleddin Ihsanoglu）在澳大利亚堪培拉表示，以伊拉克、利比亚和索马里等国的冲突为鉴，军事干预只会伤害叙利亚人民。
他说：“所有这些军事干预都使形势更为严峻，而非化解冲突。”
世界大国、由57个成员国组成的OIC以及阿拉伯联盟，计划2月24日在突尼斯举行会议，商讨和平解决叙利亚冲突的途径。
伊赫桑奥卢说：“这（会议）将给（叙利亚）政府带来更大压力，以使其与反对派对话。我们需要制定未来权力转变的蓝图。”（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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