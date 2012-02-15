应使用外交压力解决叙利亚问题--伊斯兰会议组织

路透堪培拉2月15日电---伊斯兰会议组织（OIC）周三呼吁，应对叙利亚政府施以更大的外交压力，迫使其与反对派谈判。但该组织也表示反对外国军事干预。

OIC秘书长伊赫桑奥卢（Ekmeleddin Ihsanoglu）在澳大利亚堪培拉表示，以伊拉克、利比亚和索马里等国的冲突为鉴，军事干预只会伤害叙利亚人民。

他说：“所有这些军事干预都使形势更为严峻，而非化解冲突。”

世界大国、由57个成员国组成的OIC以及阿拉伯联盟，计划2月24日在突尼斯举行会议，商讨和平解决叙利亚冲突的途径。

伊赫桑奥卢说：“这（会议）将给（叙利亚）政府带来更大压力，以使其与反对派对话。我们需要制定未来权力转变的蓝图。”（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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