油企高管：制裁叙利亚石油业不会真正奏效

消息人士称中国邀请英国首相特雷莎·梅出席一带一路高峰论坛
路透北京/伦敦2月8日 - 外交消息人士告诉路透，中国已邀请英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)出席5月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。英国方面表示，特雷莎·梅今年将出访中国。
路透伦敦12月14日电(记者 Emma Farge)---石油公司Gulfsands(GPX.L)的一名高管对路透表示，对叙利亚石油业的制裁只会在短期内奏效，一旦叙利亚石油企业找到新的亚洲买家，很可能恢复石油生产和出口。
由於欧洲对叙利亚的最新制裁，Gulfsands、荷兰皇家壳牌(RDSa.L)以及加拿大的Suncor Energy(SU.TO)已在叙利亚停产。Gulfsands有超过90%的石油产量出自叙利亚。
Gulfsands的总裁Mahdi Sajjad本周在接受采访时表示："如果我能找到一个指控英国政府和欧盟的角度，我会这样做。制裁不会有什麽作用，看看伊朗和伊拉克。"
就在欧盟将叙利亚石油总公司(GPC)等国有企业列入制裁黑名单後，Gulfsands本周早些时候宣布因不可抗力因素停产，但是勘探活动还在继续。
Sajjad表示，叙利亚企业很可能会在外国合作夥伴缺席的情况下在联合生产地区开采石油。他认为此举将使得石油收入继续流入阿萨德政府手中。
"叙利亚出口石油出现困难，制裁部分取得成功，但我认为，他们会尝试找到继续生产的途径。印度、韩国、俄罗斯和中国的很多企业都有意购买石油，他们(叙利亚)很可能会将石油东运。"（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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