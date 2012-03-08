叙利亚副石油部长宣布脱离政府

叙利亚石油部副部长胡沙梅尔丁通过YouTube网站视频宣布脱离现政府，成为该国反抗运动持续一年来首个背弃阿萨德的高级别文职官员。他在视频中称，“我胡沙梅尔丁、叙利亚石油及矿产部副部长，宣布脱离现政府，辞去我的职务，退出复兴社会党。”这段视频的真实性尚未得到确认。路透