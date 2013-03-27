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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 27日 星期三 09:40 BJT

叙利亚反对派获阿盟席位

叙利亚反对派领导人哈蒂柏(Moaz Alkhatib)周二首次在阿盟峰会上获得叙利亚代表席位，并呼吁美国应使用“爱国者”导弹来保护叙利亚反对派占领的地区免遭阿萨德武装武空中力量的打击。哈蒂柏称，美国应在帮助结束叙利亚危机问题上发挥更大作用。路透

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