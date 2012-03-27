叙利亚反对派力证能有效取代阿萨德

路透伊斯坦布尔3月27日电（记者 Khaled Yacoub Oweis/Simon Cameron-Moore）---叙利亚各反对组织周二在伊斯坦布尔展开谈判，旨在证明，他们能提供叙总统阿萨德的有效替代者。

叙反对派应土耳其和卡塔尔之邀，前往伊斯坦布尔谈判，力争形成统一战线。阿萨德残酷镇压国内抗议活动，叙利亚饱受摧残。

约300名叙利亚异见人士出席在伊斯坦布尔远郊篷迪克（Pendik）地区一家海边酒店举行的欢迎晚宴，预计周二还会有更多人出席土耳其举办的会议。

反对派组织“叙利亚全国委员会”（Syrian National Council）主席加利温（Burhan Ghalioun）希望调解会获得支持，最後能达成“国家誓言”，以使所有反对派致力建立民主国家，不会进行复仇，且一旦阿萨德下台，全国能达成和解。

一项声明草案称：“根据叙利亚革命各政治力量肩负的国家责任，以及为统一反对派及其愿景所作的努力，我们宣布新国家将基於的基本原则。”

草案称，新的叙利亚将是“平民化、民主且完全自由的”，过渡政府将组织公民投票，选举组建议会，起草新的宪法。

“叙利亚人民对其文化和宗教的多元化感到骄傲，每个人都将为创建未来而做出贡献。”（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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