叙反对派聚首建统一战线 分歧严重

四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区--调查
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
路透伊斯坦布尔3月27日电（记者 Khaled Yacoub Oweis/Ayla Yackley）---叙利亚各自为阵的反对派领导人周二团结起来，向外展示他们有能力真正替代总统阿萨德。
与此同时，对於联合国和阿盟联合特使安南提出的平和计划，以“叙利亚全国委员会”（SNC）为中心的反对派组织仍心存疑虑，他们担心该计划不会使阿萨德下台。
叙利亚政府周二表示，已经接受了安南的计划，但SNC的一些成员则不以为然。
反对派人士Adib Shishakly称：“他（阿萨德）是在争取时间，这意味着会有更多杀戮，他只是在玩游戏。我们每小时就有五人丧生，真的，时间就是生命。”
叙利亚反对派受土耳其和阿盟轮值主席国卡塔尔的邀请，周二在伊斯坦布尔会面商讨组建统一战线，但会谈遭遇严重内部分歧。
会谈于一家海边酒店召开，资深异见人士Haitham al-Maler和库尔德代表在开始不久後就走出会场，称他们的观点被置若罔闻。
据与会代表称，面对濒临失败的会议，东道主土耳其向SNC领导人施压，要求他们同意改革并对一些重要岗位进行人事调整。
包括al-Maler在内的一些有影响力的领导人一个月前退出SNC，他们表示，只有SNC更为民主且在三周之内进行扩张，他们才会重返该委员会。若无法达成协议，SNC有进一步分裂之虞。
SNC成员Abdelrahman al-Haj称：“最後一刻达成的一项协议，拯救了这次会议”。
SNC主席加利温（Burhan Ghalioun）称，他将在周三与所有反对组织会面商讨SNC改革事宜。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
路透首尔2月28日 - 韩国特别检察官办公室周二称，将以行贿、挪用公款等罪名起诉三星集团领导人李在镕及其他四名三星高管。周二是特别检察官办公室对总统朴槿惠亲信干政丑闻进行调查的最后一天。
路透首尔2月28日 - 据日本共同社报导，朝鲜一位外交官周二抵达北京进行会谈，这是去年6月以来朝鲜对中国首次如此高级别的访问。此前中国根据联合国制裁规定，暂停从朝鲜进口煤炭。