叙反对派聚首建统一战线 分歧严重

路透伊斯坦布尔3月27日电（记者 Khaled Yacoub Oweis/Ayla Yackley）---叙利亚各自为阵的反对派领导人周二团结起来，向外展示他们有能力真正替代总统阿萨德。

与此同时，对於联合国和阿盟联合特使安南提出的平和计划，以“叙利亚全国委员会”（SNC）为中心的反对派组织仍心存疑虑，他们担心该计划不会使阿萨德下台。

叙利亚政府周二表示，已经接受了安南的计划，但SNC的一些成员则不以为然。

反对派人士Adib Shishakly称：“他（阿萨德）是在争取时间，这意味着会有更多杀戮，他只是在玩游戏。我们每小时就有五人丧生，真的，时间就是生命。”

叙利亚反对派受土耳其和阿盟轮值主席国卡塔尔的邀请，周二在伊斯坦布尔会面商讨组建统一战线，但会谈遭遇严重内部分歧。

会谈于一家海边酒店召开，资深异见人士Haitham al-Maler和库尔德代表在开始不久後就走出会场，称他们的观点被置若罔闻。

据与会代表称，面对濒临失败的会议，东道主土耳其向SNC领导人施压，要求他们同意改革并对一些重要岗位进行人事调整。

包括al-Maler在内的一些有影响力的领导人一个月前退出SNC，他们表示，只有SNC更为民主且在三周之内进行扩张，他们才会重返该委员会。若无法达成协议，SNC有进一步分裂之虞。

SNC成员Abdelrahman al-Haj称：“最後一刻达成的一项协议，拯救了这次会议”。

SNC主席加利温（Burhan Ghalioun）称，他将在周三与所有反对组织会面商讨SNC改革事宜。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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