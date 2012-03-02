叙利亚反对派成立军事委员会

路透巴黎3月1日电---“叙利亚全国委员会”（SNC）领导人Burhan Ghalioun周四称，叙利亚反对派已成立军事委员会，以统一领导与组织反对派武装人员。

Ghalioun在巴黎举行的记者会上称：“军事委员会的创立获得叙利亚所有武装力量的赞同。”

“我们就像一个国防部。”

当前叙利亚国内对总统阿萨德的武装反抗由叙利亚自由军（Free Syrian Army，FSA）主导，该组织成员主要由脱离政府军的军人以及拿起武器的平民组成，SNC则因未公开支持武装反抗而被一些叙利亚人批责。

SNC与FSA似乎时常有战略分歧，军事委员会最初也不情愿支持FSA对叙利亚政府镇压示威者的行为采取军事还击。

FSA当前并未对此事发表评论。

SNC发表的声明称，军事委员会的成立是因为“地面形式的快速演变……以及加强叙利亚自由军军力的需要”。

Ghalioun称，叙利亚始於一年前的民主运动保持了数月的和平，但是由於政府的暴力回应，不得不创建军事委员会。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。