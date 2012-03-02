叙利亚反对派成立军事委员会

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透巴黎3月1日电---“叙利亚全国委员会”（SNC）领导人Burhan Ghalioun周四称，叙利亚反对派已成立军事委员会，以统一领导与组织反对派武装人员。
Ghalioun在巴黎举行的记者会上称：“军事委员会的创立获得叙利亚所有武装力量的赞同。”
“我们就像一个国防部。”
当前叙利亚国内对总统阿萨德的武装反抗由叙利亚自由军（Free Syrian Army，FSA）主导，该组织成员主要由脱离政府军的军人以及拿起武器的平民组成，SNC则因未公开支持武装反抗而被一些叙利亚人批责。
SNC与FSA似乎时常有战略分歧，军事委员会最初也不情愿支持FSA对叙利亚政府镇压示威者的行为采取军事还击。
FSA当前并未对此事发表评论。
SNC发表的声明称，军事委员会的成立是因为“地面形式的快速演变……以及加强叙利亚自由军军力的需要”。
Ghalioun称，叙利亚始於一年前的民主运动保持了数月的和平，但是由於政府的暴力回应，不得不创建军事委员会。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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