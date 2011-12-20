叙利亚反对派呼吁阿盟发动武力干预

路透突尼斯12月19日电（记者 Tarek Amara）---叙利亚反对派指责该国总统阿萨德周一同意阿盟观察团来访问题是在玩弄花招，称其没有接受和平协议的愿望，并呼吁国际社会进行军事干预，以保护平民免遭迫害。

此前，叙利亚政府已经签约同意允许阿盟观察团入境，监督上月签署协议的执行情况。根据该协议，叙利亚将从爆发抗议活动的城镇撤出军队，释放政治犯，并与反对派开始改革对话。

卡塔尔外交部长之前曾表示，如果阿萨德政府不放弃前提条件并签署协议，阿盟将把叙利亚问题交予联合国安理会，或将由此招致更大范围的国际干预。

"叙利亚政府签署阿盟协议是个谎言，目的在於争取时间，阻止阿盟将问题上交到联合国，"叙利亚反对派叙利亚全国委员会领导人加利昂（Burhan Ghalioun）在突尼斯参加该委员会会议後表示。

加利昂称，周一签署的协议"给叙利亚政权一个新的机会"，他们将重新聚拢并握紧权力。

"我们需要一个更强硬的立场，使阿盟避免落入说谎政府布下的圈套……我们呼吁阿盟和美国在叙利亚划定独立和安全的区域，保护叙利亚人民。"他在记者会上说道。

"我们需要使用武力--即使以有限的方式--或借助阿拉伯防卫力量的反应……但是我们不能将自己的命运置于别人的手中，即使是联合国。"加利昂表示。

阿盟和世界大国都没有对叙利亚进行武力干预的倾向，担心由此引发中东地区更大范围的冲突，因阿萨德政府和伊朗之间存在反以色列联盟关系，而教派间的对立可能导致冲突蔓延到叙利亚国境之外。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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