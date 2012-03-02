叙利亚反对派成立军事委员会

“叙利亚全国委员会”领导人Burhan Ghalioun周四称，叙利亚反对派已成立军事委员会，以统一领导与组织反对派武装人员。他在巴黎举行的记者会上称：“军事委员会的创立获得叙利亚所有武装力量的赞同……我们就像一个国防部。” Ghalioun称由於政府的暴力回应不得不创建军委。路透